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В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

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Валерий Рязанский
Валерий Рязанский
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил постепенное сокращение рабочей недели в России. Его слова приводит URA.RU.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — отметил Рязанский.

По его словам, послабления могут коснуться некоторых категорий граждан, например, молодых матерей, занимающихся воспитанием детей. При этом сенатор подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в любом случае не произойдет в обозримом будущем.

Ранее бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира.

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