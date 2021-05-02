Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман назвал главный минус четырехдневной рабочей недели. Его слова передает «Московский комсомолец».

Ведущий призвал не экспериментировать с сокращением рабочей недели в России. Он считает, что сперва необходимо рассчитать, компенсирует ли повышение производительности труда потерю одного рабочего дня, так как нововведение может привести к снижению заработной платы.

«Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда», — сказал он.

По словам Вассермана, на данный момент описанная идея — это «красивые слова, не подкрепленные никакими расчетами».

В апреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил начать эксперимент с переходом на четырехдневный график работы для отдельных регионов или группы компаний. По его мнению, процесс следует запускать с сокращения графика на час, затем на два и так далее.

Дискуссия по поводу перехода на четырехдневный режим работы началась именно с предложения Медведева в 2019 году, когда он еще занимал должность главы правительства.