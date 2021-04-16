Вассерман предложил вернуть россиянам утраченные при СССР сбережения

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман выступил с предложением принять закон о компенсации утраченных во времена СССР вкладов граждан. Об этом он рассказал в комментарии РЕН ТВ.

По мнению эрудита, вернуть гражданам их сбережения нужно из расчета за один советский рубль — 500 российских рублей. При этом Вассерман предложил ограничить максимальную сумму выплат до отметки одного миллиона рублей.

«Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям те деньги, которые они потеряли в результате либерализации цен, создания "дикого" рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции. По счетам нужно платить», — уверен ведущий.

Ранее Вассерман заявлял, что собирается баллотироваться в Госдуму. По словам телеведущего, он пока не выбрал партию, которую будет представлять. Эрудит не исключил, что может быть самовыдвиженцем.