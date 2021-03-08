Анатолий Вассерман собрался в Госдуму

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

По словам телеведущего, он пока не выбрал партию, которую будет представлять. «Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — сказал он.

В январе Вассерман заявил, что распад СССР был связан с иностранным влиянием. Он назвал произошедшее «грандиозной спецоперацией» и сослался на «недавно рассекреченные документы». Так, Вассерман утверждает, что 13 января 1991 года у телецентра в Литве стреляли «только местные нацистские боевики, подготовленные специалистами из ЦРУ».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила проведение трехдневного голосования.