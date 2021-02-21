Вассерман рассказал о схожести Зеленского и Порошенко

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о схожести действующего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

По мнению Вассермана, оба политика отличаются друг от друга как личности, однако они находятся в одинаковом политическом положении и действуют одинаково. «Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины», — объяснил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что распад СССР был связан с иностранным влиянием. Он назвал произошедшее «грандиозной спецоперацией» и сослался на «недавно рассекреченные документы». Публицист отметил, что против СССР также сыграл обвал нефтяного рынка и санкции.