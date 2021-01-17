Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российский корабль

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте РЕН ТВ предложил ответ на операцию по высадке бойцов спецназа ВМС Греции, входящей в состав НАТО, на российский торговый корабль «Адлер» в рамках операции IRINI в Средиземном море.

По его словам, если подобное повторится — нужно перейти к сопровождению российских торговых судов боевыми кораблями. «Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой», — сказал Вассерман.

Публицист отметил, что любое судно является частью территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как «небольшое, но все же вторжение».

Он заключил, что в международных водах в мирное время «вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу».

11 января группа спецназовцев НАТО высадилась на борт корабля «Адлер», чтобы проверить судно на предмет нахождения на борту военного груза. Проверка была проведена в рамках контроля соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию, операция по которому была запущена Европейским союзом 1 апреля.