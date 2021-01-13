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Владелец российского судна раскрыл детали высадки на борт солдат НАТО

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Фото: EUNAVFOR_MED / Twitter

Владелец российского грузового судна «Адлер» компания NB Shipping Company раскрыла детали высадки на борт солдат ВМС Греции, входящей в состав НАТО. Слова представителей организации приводит РБК.

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции (...). После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — говорится в сообщении компании и уточняется, что действия солдат были корректны, они действовали в рамках международного права.

Ранее сообщалось, что 11 января группа спецназовцев НАТО высадилась на борт корабля «Адлер», чтобы проверить судно на предмет нахождения на борту военного груза. Проверка была проведена в рамках контроля соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию, операция по которому была запущена Европейским союзом 1 апреля.

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