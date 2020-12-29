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Столтенберг раскрыл возможность проведения заседания Совета Россия — НАТО

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что все еще существует возможность проведения заседания Совета Россия — НАТО (СРН). Эти подробности глава альянса раскрыл в интервью изданию Berliner Zeitung. 

По словам Столтенберга, Москва пока не отреагировала на предложение Североатлантического альянса провести заседание. «Наше приглашение еще в силе. Чтобы начать диалог, нужны обе стороны», — отметил глава НАТО. Он считает, что СРН поможет снизить риск инцидентов, несчастных случаев и просчетов между сторонами, а также позволит в целом улучшить отношения.

При этом еще в конце декабря немецкий генерал и начальник штаба Сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки назвал Россию главной угрозой для НАТО. По его словам, агрессия Москвы в отношении Украины и присоединение Крыма стали основной причиной роста нестабильности в Восточной Европе.

Столтенберг говорил о том, чтобы расширить практику проведения взаимных брифингов по военным учениям с Москвой, еще в 2017-м. Совет Россия — НАТО был главной структурой и форумом для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. Однако его работа была заморожена в 2014-м, после вхождения Крыма в состав РФ.

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