Раскрыт секретный план по превращению России в «ассоциированного члена» НАТО

России могли предложить стать «ассоциированным членом» НАТО. Это следует из рассекреченных материалов с обсуждений, которые велись в 1995 году с участием тогдашнего министра обороны Великобритании Малкольма Рифкинда, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, Рифкинд встретился с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором и членами кабмина в сельской резиденции премьера в Чекерсе. В ходе обсуждения министр обороны отметил, что, если Россию не привлечь к работе в НАТО, она рискует снова вернуться к авторитаризму, а Запад может упустить «огромную историческую возможность».

Секретный план, предложенный Рифкиндом, подразумевал, что Россия не будет иметь полноправного членства в Североатлантическом альянсе, однако сможет участвовать в его заседаниях в качестве «ассоциированного члена». Таким образом глава британского минобороны надеялся помочь тогдашнему российскому лидеру Борису Ельцину «сделать Россию более нормальной европейской страной».

Как данное предложение воспринял Мейджор, не уточняется, однако поддержки среди других участников обсуждения оно, по всей видимости, не нашло, пишет Daily Mail. В частности, занимавший на тот момент должность канцлера казначейства Кеннет Кларк отнесся к перспективе расширения НАТО с подозрением и заявил, что подобные идеи нелепы и не должны обсуждаться кабмином.

Ранее в декабре экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини заявил, что согласие президента России Владимира Путина создать Совет Россия — НАТО стало историческим шагом. По его словам, бывший президент США Джордж Буш, подписавший в 2002 году договоренность о создании совета, заявлял, что «никогда не мог себе представить, что Путин даст этому дорогу».

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