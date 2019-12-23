Генсек НАТО рассказал о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий портал t-online со ссылкой на интервью генсека для агентства DPA.

Столтенберг рассказал, что хочет переговорить с российским лидером и обсудить трудности в отношениях альянса и Москвы. «Если условия будут подходящими, я бы встретился с Путиным», — отметил он.

По мнению главы альянса, сесть за стол переговоров особенно важно в условиях осложнения отношений. Столтенберг добавил, что Россия — крупнейший сосед НАТО, и «это так и останется». Он считает, что альянс должен управлять такими отношениями, даже если напряжение между ним и Москвой не спадет.

В начале декабря Столтенберг говорил, что не считает Россию врагом НАТО. Он добавил, что в альянсе не составляют списки противников. Генсек отметил постоянное стремление Североатлантического союза улучшить отношения, однако затем выразил отношение к ситуации на Украине, заявив, что Россия «применила военную силу против соседнего государства».

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