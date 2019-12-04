В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне.

Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса. «Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас», — говорится в документе.

Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что растущее влияние Китая и его международная политика «представляют как возможности, так и проблемы». В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами альянса, но точные сроки интеграции пока неизвестны. В начале ноября он отмечал, что альянсу также важно сотрудничать и с Россией. По словам Столтенберга, именно это поможет решить кризис на востоке Украины и другие геополитические проблемы.

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