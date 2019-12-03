Глава НАТО гарантировал Украине членство в альянсе

Украина и Грузия станут членами НАТО, но точные сроки интеграции пока не известны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По словам главы альянса, решение саммита в Бухаресте 2008 года остается в силе, и страны точно станут частью НАТО. Однако пока у Столтенберга нет конкретных сроков, в которые процесс вхождения может завершиться. «Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь Украине и Грузии (...) проводить реформы, модернизировать вооруженные силы и институты в сфере обороны и безопасности», — отметил генсек.

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Столтенберг подчеркнул, что альянс стремится углубить взаимодействие с Грузией, где уже есть тренировочный центр. Также сотрудничество со странами бывшего СССР генсек считает полезным: они отправляют своих солдат для участия в боевых миссиях альянса, в частности в Афганистан.

В начале ноября глава НАТО заявлял, что альянсу также важно сотрудничать с Россией. По словам Столтенберга, именно это поможет решить кризис на востоке Украины и другие геополитические проблемы.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года обсуждалось, насколько Украина и Грузия готовы получить Планы действий для членства (ПДЧ). Обретение ПДЧ — первый шаг для вхождения страны в альянс. Тогда ряд государств настаивали на ускоренном членстве Украины и Грузии, однако другие заблокировали решение из-за возможного конфликта с Россией. В итоговом коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно страны присоединятся к военному блоку.

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