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09:28, 13 июля 2026Бывший СССР

Алиев назвал хорошими отношения с несколькими странами

Алиев: У Азербайджана сложились хорошие отношения с Грузией, Турцией и Европой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

У Азербайджана сложились хорошие отношения с рядом стран. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Caliber в своем Telegram-канале.

По его словам, это касается взаимоотношений Азербайджана с Центральной Азией, Грузией, Турцией и Европой.

«Чтобы объединить их всех, нам, конечно же, пришлось предпринять множество шагов для обеспечения эффективности этих коридоров», — уточнил Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что Баку рассматривает выход из Совета Европы. Он уточнил, что в организации были приняты резолюции для наказания Азербайджана после установления контроля над всей заявленной территорией Карабаха.

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