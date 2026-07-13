Алиев рассказал о выходе Азербайджана из одной организации

Алиев заявил, что Азербайджан рассматривает выход из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассматривает выход из Совета Европы (СЕ) из-за требований Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом политик заявил в ходе выступления на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, передает агентство Report.

По словам Алиева, в СЕ были приняты резолюции для наказания Азербайджана после установления контроля над всей заявленной территорией Карабаха.

«Сожалею, что произошло именно так», — подчеркнул политик.

Алеив также заявил, что генеральный секретарь организации Ален Берсе обращался к нему с просьбой не выходить из СЕ. Однако, отмечает президент Азербайджана, ультимативные требования ПАСЕ все еще неприемлимы для Баку.

Членство в Совете Европы означает присоединение государства к международной организации, цель которой — защита прав человека и демократии. Страны-участницы также обязуются соблюдать европейские правовые стандарты. В 2024 году официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя политику СЕ в отношении Азербайджана, охарактеризовала ее «абсолютно политизированой» и состоящей из двойных стандартов.