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15:49, 6 марта 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали политику ПАСЕ в отношении Азербайджана

Представитель МИД Захарова: вся деятельность ПАСЕ политизирована

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Вся деятельность Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) абсолютно политизирована и состоит из лицемерия и двойных стандартов. Так политику международной организации в отношении Азербайджана прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Мы исходим из того, что все, чем сейчас занимается ПАСЕ, политизировано абсолютно. Азербайджан за себя сам все сказал. Я думаю, они в адвокатах не нуждаются. Все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в ПАСЕ. Двойные стандарты, высокомерие», — рассказала дипломат.

Она добавила, что организация в ходе работы демонстрирует нетерпимость к альтернативным точкам зрения, и ее деятельность ставит под угрозу всю архитектуру международных отношений.

23 января мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал на год отстранить делегацию Азербайджана от участия в Ассамблее Совета Европы за недопуск наблюдателей организации на президентские выборы.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил ассамблею в ведении против республики грязной кампании. По его словам, действия ПАСЕ в отношении делегации из Баку абсолютно неприемлемы.

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      Глеб Палехов
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