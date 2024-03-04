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13:38, 4 марта 2024Бывший СССР

Алиев обвинил ПАСЕ в грязной кампании против Азербайджана

Алиев: ПАСЕ ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в ведении предвзятой и грязной кампании против его страны. Слова главы государства передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Алиев уточнил, что для азербайджанской делегации такой подход является неприемлемым. Он также добавил, что против этой несправедливости уже высказались парламенты ряда стран (не уточняется, каких именно).

О прекращении сотрудничества Азербайджана с ПАСЕ стало известно 24 января. Делегация республики покинула сессию в Страсбурге, заявив о «невыносимой атмосфере расизма, азербайджанофобии и исламофобии» в Совете Европы. В Баку также сообщили, что ПАСЕ планирует официально отказать в признании полномочий представителей страны, уточнив, что «отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года».

После этого в Баку заявили о несправедливом отношении ПАСЕ к азербайджанской делегации. По информации портала АПА, Азербайджан задумал также прекратить свои обязательства в отношении ЕСПЧ.

Ранее Ильхам Алиев потребовал восстановить в течение года права азербайджанской делегации в ПАСЕ. Глава государства сообщил, что если это не будет сделано, то страна сможет всерьез рассматривать вопрос о полном выходе из Совета Европы.

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      Екатерина Грищенко
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