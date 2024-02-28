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15:54, 28 февраля 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана потребовал восстановить права делегации страны в ПАСЕ

Алиев потребовал восстановить права азербайджанской делегации страны в ПАСЕ

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы в случае, если в течение года не будут восстановлены права азербайджанской делегации в ПАСЕ, его слова передает государственное агентство АзерТАдж.

«Если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то мы можем всерьез рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы», — заявил Алиев, добавив также, что Азербайджан не принимает участие в сессиях ПАСЕ из-за отсутствия права высказать свою позицию.

Ранее президент Азербайджана, принимая делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, заявил об отсутствии планов нападения на Армению.

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      Валентин Карант
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