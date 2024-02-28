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15:20, 28 февраля 2024Бывший СССР

Алиев заявил об отсутствии планов нападения на Армению

Алиев: у Азербайджана нет планов напасть на Армению, это инсинуации Макрона

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

У Азербайджана нет планов напасть на Армению. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, пишет госагентство АзерТАдж.

Он назвал это инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона. «У нас таких планов нет. Это инсинуации господина Макрона. Все это является частью антиазиатской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны якобы в связи с подготовкой Азербайджана к нападению на Армению», — сообщил Алиев.

18 января сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз ввести санкции против Азербайджана. Позднее комитет азербайджанского парламента принял заявление в ответ на действия Парижа, призвав ввести ограничения против него. Речь идет о заморозке любых активов французских чиновников в стране и прекращение всех экономических связей.

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      Кристина Есикова
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