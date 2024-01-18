Во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана

Сенат Франции призвал ЕC ввести санкции против Баку за операцию в Карабахе

Сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. Соответствующий документ опубликован на сайте верхней палаты парламента Франции.

За проект проголосовали 336 сенаторов, против — один. В документе отмечается, Баку должен нести ответственность за проведенную в прошлом году военную операцию в Нагорном Карабахе. Также подчеркивается, что цель резолюции — осуждение военного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращение любых дальнейших попыток агрессии и нарушения территориальной целостности Армении.

По мнению французских сенаторов, в отношении Азербайджана следует принять самые жесткие меры, в том числе конфискацию активов азербайджанских чиновников и введения эмбарго на импорт газа и нефти из страны.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон выступил против введения санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. «Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — сообщил французский лидер.