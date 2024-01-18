Во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана
Сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. Соответствующий документ опубликован на сайте верхней палаты парламента Франции.
За проект проголосовали 336 сенаторов, против — один. В документе отмечается, Баку должен нести ответственность за проведенную в прошлом году военную операцию в Нагорном Карабахе. Также подчеркивается, что цель резолюции — осуждение военного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращение любых дальнейших попыток агрессии и нарушения территориальной целостности Армении.
По мнению французских сенаторов, в отношении Азербайджана следует принять самые жесткие меры, в том числе конфискацию активов азербайджанских чиновников и введения эмбарго на импорт газа и нефти из страны.
В октябре президент Франции Эммануэль Макрон выступил против введения санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. «Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — сообщил французский лидер.