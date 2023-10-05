Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

Президент Франции Макрон: вводить санкции против Азербайджана непродуктивно

Вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе сейчас было бы непродуктивно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — сообщил французский лидер.

Он добавил, что сейчас следует сохранять диалог с Азербайджаном.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Сообщается, что документ призывает ввести экономические санкции, а также пересмотреть сотрудничество Европейского союза с Азербайджаном в том числе в энергетической отрасли.