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20:05, 5 октября 2023Мир

Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

Президент Франции Макрон: вводить санкции против Азербайджана непродуктивно

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе сейчас было бы непродуктивно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — сообщил французский лидер.

Он добавил, что сейчас следует сохранять диалог с Азербайджаном.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Сообщается, что документ призывает ввести экономические санкции, а также пересмотреть сотрудничество Европейского союза с Азербайджаном в том числе в энергетической отрасли.

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    Максим Габриелян
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