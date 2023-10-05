Европейский парламент призвал ввести санкции против Азербайджана

ЕП принял резолюцию с призывом о санкциях против Азербайджана из-за Карабаха

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Резолюция опубликована на сайте ЕП.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», — отмечается в резолюции.

Сообщается, что резолюция призывает ввести экономические санкции, а также пересмотреть сотрудничество Европейского союза (ЕС) с Азербайджаном в том числе в энергетической отрасли.

Документ поддержал 491 депутат парламента, 9 — выступили против и 36 — воздержались. Резолюция носит рекомендательный характер и не принуждает внешнеполитическую службу ЕС к действиям против Баку.

Ранее стало известно, что ЕП могут принять резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Также депутаты планируют призывать Брюссель приостановить переговоры с Баку по обновлению соглашения о партнерстве до тех пор, пока азербайджанская сторона «не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения» в Карабахе.