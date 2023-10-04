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20:05, 4 октября 2023Мир

ЕС призовут ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

Депутаты ЕП примут резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против Азербайджана
СюжетНаселение России:

Фото: Virginia Mayo / AP

Депутаты Европейского парламента (ЕП) примут резолюцию, призывающую Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», — сообщается в резолюции.

Также депутаты призывают Брюссель приостановить переговоры с Баку по обновлению соглашения о партнерстве до тех пор, пока азербайджанская сторона «не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения» в Карабахе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова подтвердила встречу представителей России, США и Европейского союза (ЕС) по Нагорному Карабаху за два дня до начала антитеррористической операции Азербайджаном. При этом, по ее словам, ничего секретного в переговорах не было. В ходе встречи стороны лишь обменялись точками зрения, подчеркнула Захарова.

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    Максим Габриелян
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