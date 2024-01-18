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10:06, 18 января 2024Бывший СССР

Азербайджан ответил Франции на призыв ввести санкции против Баку

Парламент Азербайджана ответил Франции и призвал ввести санкции против Парижа

Фото: President.az / Wikimedia

Комитет Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление в ответ на резолюцию французского Сената и призвал ввести санкции против Парижа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента.

«Из-за антиазербайджанской политики, проводимой французским правительством, в том числе резолюций, принятых против нашей страны в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне в истории и могут считаться фактически прекращенными», — так Азербайджан ответил Франции на призыв ввести санкции против Баку.

Комитет призвал правительство Азербайджана ввести санкции против Франции, заморозить любые активы французских чиновников в республике, прекратить все экономические связи, а также выдворить из страны французские компании, включая нефтегазовую Total. Кроме того, предлагается поручить азербайджанскому МИД предпринять шаги для признания независимости Корсики.

Ранее Сенат Франции принял резолюцию, призывающую Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. За проект проголосовали 336 сенаторов. Согласно документу, Баку должен нести ответственность за проведенную военную операцию в Нагорном Карабахе.

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      Кристина Есикова
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