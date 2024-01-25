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15:22, 25 января 2024Бывший СССР

Азербайджан задумал по примеру России выйти из Совета Европы

В Баку рассмотрят возможность выхода Азербайджана из Совета Европы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Официальный Баку рассмотрит возможность выхода из Совета Европы по примеру России из-за решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Об этом сообщил портал АПА.

«Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением, и в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом», — отмечается в публикации со ссылкой на источники.

В издании добавили, что Азербайджан также задумал прекратить свои обязательства в отношении Европейского суда по правам человека.

23 января мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал на год отстранить делегацию Азербайджана от участия в Ассамблее Совета Европы за недопуск наблюдателей организации на президентские выборы. На следующий день представители Баку покинули сессию в Страсбурге и заявили о прекращении сотрудничества республики с ПАСЕ.

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      Глеб Палехов
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