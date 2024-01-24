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17:29, 24 января 2024Бывший СССР

Азербайджан прекратил сотрудничество с ПАСЕ

Делегация Азербайджана сообщила о прекращении сотрудничества с ПАСЕ

Фото: Council of Europe Parliamentary / Globallookpress.com

Делегация Азербайджана объявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и покинула сессию в Страсбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении азербайджанской делегации.

Отмечается, что ПАСЕ планирует официально отказать в признании полномочий делегации Азербайджана. В заявлении указывается, что такой «провокационный выпад» объясняется тем, что наблюдателей ассамблеи не пригласили на выборы президента республики, запланированные на 7 февраля. « В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года», — считают в делегации.

Там напомнили, что в октябре 2023 года ПАСЕ приняла «однобокую резолюцию», в которой обвинила Баку в насильном изгнании армян из Нагорного Карабаха.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило главу дипломатии Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики в отношении Баку. Ранее он заявлял, что в ЕС обеспокоены претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении.

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