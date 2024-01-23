Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 23 января 2024Бывший СССР

В Азербайджане обвинили Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку

МИД Азербайджана: Боррель разжигает агрессивную политику против Баку
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель занимается разжиганием агрессивной и милитаристской политики в отношении Баку. В этом его обвинил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что в министерстве отвергли обвинения со стороны Борреля, сочтя их необоснованными. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана». «Подобная угрожающая риторика представляет собой наглядный пример двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и Евросоюзом», — добавил Гаджизаде.

Ранее Боррель заявлял, что в ЕС обеспокоены претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении. При этом он подчеркнул, что любое нарушение армянского суверенитета будет грозить серьезными последствиями для отношений Брюсселя и Баку.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По военным объектам на Украине нанесены новые удары. Взрывы произошли в Киеве, Харькове и других городах

      Российскую супружескую пару сбили сразу два автомобиля на переходе

      Генсек НАТО заявил об отсутствии угроз со стороны России против союзников

      Во Франции заявили об обратном эффекте поставок оружия Украине

      Разделение ступеней «Союза» показали на видео

      Генсек НАТО анонсировал масштабные инвестиции в производство боеприпасов

      Стало известно о сложностях при подготовке новых санкций ЕС против России

      Американский хоккеист нашел сходство между Россией и США

      Россиянка обнаружила схрон боеприпасов в недавно купленной квартире

      Польша подняла в воздух самолеты из-за российской авиации. Варшава обеспокоена ракетными ударами по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше