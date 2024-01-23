В Азербайджане обвинили Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку

МИД Азербайджана: Боррель разжигает агрессивную политику против Баку

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель занимается разжиганием агрессивной и милитаристской политики в отношении Баку. В этом его обвинил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что в министерстве отвергли обвинения со стороны Борреля, сочтя их необоснованными. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана». «Подобная угрожающая риторика представляет собой наглядный пример двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и Евросоюзом», — добавил Гаджизаде.

Ранее Боррель заявлял, что в ЕС обеспокоены претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении. При этом он подчеркнул, что любое нарушение армянского суверенитета будет грозить серьезными последствиями для отношений Брюсселя и Баку.