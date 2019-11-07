В НАТО заговорили о сближении с Москвой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил будущее отношений альянса и России. Об этом он рассказал во время выступления в Берлине, передает ТАСС.

«Россия — наш сосед, и мы должны улучшить отношения. Даже если нам это не удастся, мы должны вести с ней диалог», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что верит в сближение, несмотря на то что не все проблемы удается решить. Генсек привел в пример ситуацию на Украине, по которой ведется диалог.

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В конце октября в НАТО призвали Россию вернуть контроль над Крымом Киеву. До этого Столтенберг заявил, что Москва хочет решать, должна ли Украина быть членом НАТО, однако она не имеет права влиять на это решение. Генсек отметил, что двери альянса всегда открыты для Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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