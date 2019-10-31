Украина попросила у ЕС помочь ей вступить в ЕС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании страны максимально приблизиться к получению полноправного членства в ЕС в течение пяти лет. Об этом сообщает УНИАН.

«Европейская и евроатлантическая интеграция — наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через пять лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи», — заявил он на встрече с руководителем директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниэльсоном.

Какими именно действиями Украина планирует доказать свою приверженность идее членства в Евросоюзе, премьер не уточнил. Также во время встречи Гончарук отметил, что Украина надеется на особый формат партнерства с ЕС.

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30 сентября стало известно, что украинский кабмин ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Ранее представитель кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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