Украина назвала срок достижения критериев для членства в НАТО и ЕС

Правительство Украины ставит целью до 2025 года достичь критериев, необходимых для вступления страны в НАТО и Евросоюз. Об этом говорится в проекте программы действий кабинета министров, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В проекте указывается, что Вооруженные силы Украины должны достичь новых способностей, соответствующих военным критериям членства в альянсе. В рамках выполнения программы кабмин планирует внедрять определенные технические и административные стандарты НАТО. «Создадим условия для введения нового стиля военного лидерства и внедрения новой философии отношений в воинских коллективах на основе принципов НАТО», — указывается в документе.

Новые программы подготовки офицерского состава будут предусматривать изучение документов Североатлантического альянса, иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств. В документе подчеркивается, что Украина не отказывается от активного диалога с НАТО и «в дальнейшем будет делать свой вклад в операции альянса».

Для обмена боевым опытом планируется продолжать совместные учения и тренинги ВСУ с подразделениями НАТО. «На фоне незаконной российской оккупации и милитаризации Крыма мы будем уделять особое внимание совместным с НАТО мерам для укрепления безопасности Черного моря», — уточняется в программе.

Кроме того, в документе речь идет о планах Киева по вступлению Украины в ЕС. Среди целей названо достижение соответствия страны Копенгагенским критериям для членства в Евросоюзе. В программе указываются намерения украинского правительства обеспечить рост прямых инвестиций из стран ЕС и увеличить финансовую помощь Евросоюза для Украины.

Кабмин собирается создать во всех областях страны специальные офисы евроинтеграции. Это будет достигнуто, прежде всего, «путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС».

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Правительство утвердило проект программы деятельности на заседании 29 сентября. Вскоре он должен быть рассмотрен и утвержден Верховной Радой. Ранее представитель кабмина в парламенте и председатель подкомитета Рады по госбезопасности и обороне Ирина Верещук заявила, что Украину не ждут в НАТО.

При бывшем президенте Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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