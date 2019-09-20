Украина отложила вступление в НАТО на далекую перспективу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит работу над вступлением в НАТО, однако не ставит перед собой конкретных сроков. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

По словам главы ведомства, государство движется в НАТО «прямо сейчас». Членства в альянсе оно достигнет, когда власти проведут достаточное количество реформ.

Пристайко уверен, что Украина имеет полное право требовать членства в блоке, так как «является европейской демократией» и «чувствует, что готова вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность».

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11 сентября украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет продвигать тему получения плана действий по членству в НАТО. Он считает, что Украина «не должна стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас"».

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

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