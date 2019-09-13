Названы условия вхождения Украины в НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал о двух условиях, которые влияют на присоединение Украины к альянсу. Об этом передает портал «Сегодня».

«Первое — должен быть политический консенсус внутри НАТО», — подчеркнул он.

По словам политика, вторым условием является проведение Украиной необходимых реформ. Он добавил, что Киев уже проделал большую работу, включая достижение вооруженными силами стандартов НАТО. Среди оставшихся главных проблем он выделил коррупцию, с которой стране нужно бороться для достижения большей прозрачности.

11 сентября украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет продвигать тему получения плана действий по членству в НАТО. Он считает, что Украина «не должна стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас"».

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

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