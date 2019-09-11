Украина отказалась стучаться в закрытые двери НАТО

Киев не будет продвигать тему получения плана действий по членству в НАТО. Об этом в Брюсселе заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Вице-премьер считает, что Украина «не должна стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас"». По его словам, Киев должен выстроить свою работу таким образом, чтобы в военном альянсе пришли к выводу, что без Украины альянс слабее, чем с ней.

«В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми», — подчеркнул Кулеба, добавив, что на работе в своей должности он будет придерживаться именно этого подхода.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что в ближайшее время Украина не получит приглашение вступить в Евросоюз. Он считает, что одного лишь желания Киева вступить в ЕС недостаточно. Украина является «слишком проблемным» государством, чтобы безболезненно стать частью Евросоюза.

В начале сентября президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине и Турции особый статус в Евросоюзе. При этом, по мнению политика, страны Западных Балкан должны стать полноправными членами организации. На Украине отвергли предложение Пахора, отметив, что страну интересует только полноценное членство в ЕС.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!