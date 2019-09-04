Украине предложили дать «особый статус» в ЕС

Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Политик заявил также, что страны Западных Балкан должны получить полноценное членство в ЕС. Турецкие медиа обратили на его слова внимание, поскольку Пахор предложил особый статус и для Турции.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление главы Словении: по его словам, Турции нужно полноценное членство в блоке, а не какой-либо промежуточный статус. Дипломат посетовал на перемену мнения Пахора, который ранее «активно защищал членство Турции», и подчеркнул, что его страна готова к новым переговорам по этому вопросу.

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В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в НАТО и ЕС. В январе министр иностранных дел Павел Климкин признал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить ни в НАТО, ни в ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

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