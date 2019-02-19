Украина взяла курс на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Прошенко подписал изменения в Конституцию, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе. Поправки отменяют внеблоковый статус Киева, фиксируют «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс на интеграцию в НАТО. Согласно поправкам, этого курса должны придерживаться президент, правительство и парламент. Кроме того, предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

В декабре прошлого года Европейская комиссия пригрозила заморозить безвизовый режим с Украиной из-за многочисленных нарушений с ее стороны. В частности, Брюссель не устраивает число нелегальных мигрантов с украинским гражданством, отсутствие усилий Киева по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Помимо этого, в Еврокомиссии отметили рост правонарушений, связанных с контрабандой, наркоторговлей или киберпреступностью, в которых замешаны граждане Украины.

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