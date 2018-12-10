Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

Украинский лидер заверил, что прекращение действия договора следует рассматривать не как отдельный эпизод, а как часть стратегии страны на «окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

Другими составляющими этой стратегии, добавил Порошенко, являются безвизовый режим с Евросоюзом, соглашение об ассоциации Украины с ЕС, томос о создании автокефальной независимой православной украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление национальной идентичности.

Также Порошенко подчеркнул, что договор не был расторгнут Киевом ранее для того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и другие международные инстанции к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

6 декабря за принятие законопроекта о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией проголосовала Верховная Рада Украины.

В сентябре Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора. В том же месяце Министерство иностранных дел Украины направило в Москву уведомление о непродлении договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го.

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