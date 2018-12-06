Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает «Интерфакс».

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.

В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.

В сентябре Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора. В том же месяце Министерство иностранных дел Украины направило в Москву уведомление о непродлении договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го.

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