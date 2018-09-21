Украина поставила точку в дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Гордон».

«Сегодня мы передали соответствующую ноту России», — сказал он. В ней, по словам Климкина, детально аргументируются все нарушения этого договора Россией.

«Это касается вооруженной агрессии РФ против Украины, гибридной агрессии РФ, экономического давления, а также нарушения прав граждан Украины. Этот договор фундаментально нарушен РФ и поэтому не может быть пролонгирован», — добавил министр.

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Климкин указал, что Киев продолжит работу над пересмотром договоров с Москвой. «Договорно-правовая двухсторонняя база должна быть в корне пересмотрена», — подчеркнул он.

По его словам, при пересмотре документов Украина будет руководствоваться исключительно собственными интересами страны. Конкретные документы, которые Киев планирует изменить или отменить, Климкин называть отказался.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.

В 2018 году украинские власти приняли решение не продлевать действие договора. 17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Указ вступил в силу 19 сентября.

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