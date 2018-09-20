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Украинский разведчик рассказал об опасности разрыва договора о дружбе с Россией

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Николай Маломуж

Расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией грозит Украине рядом проблем. Об этом в своей колонке в «Апострофе» написал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Маломуж указал на то, что в договоре Крым юридически входит в состав Украины, что было признано Россией. «Россия будет указывать на то, что этот договор с нашей стороны является нелегитимным, поэтому Кремль будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ», — написал он.

«То есть будет юридическая, политическая и пропагандистская спекуляция. Эти три направления однозначно будут использоваться Кремлем», — уверен Маломуж.

Маломуж полагает, что Киеву не стоит спешить в этом вопросе. «Надо просчитать все последствия», — отметил он.

Также генерал указал на то, что президент Украины Петр Порошенко, который ввел в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, не до конца просчитал юридические моменты. «Будет и обострение в Донбассе, и пропаганда против Украины, которая будет вестись и в России, и на Украине. В частности, на международном уровне Россия будет указывать на то, что мы пошли на расторжение договора, тем самым разорвали договоренности относительно четкого разграничения границы», — полагает Маломуж.

«Да, Россия первая нарушила условия договора. Но здесь следующий момент — если кто-то нарушает международное право, то страны, которые пострадали, подают иски в суды, ссылаясь на соответствующие соглашения. И эти иски выигрываются. А если мы разрываем договор, то на что мы будем ссылаться в суде? Поэтому в судах эти вопросы будут очень сложной задачей», — подчеркнул Маломуж.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.

В 2018 году украинские власти приняли решение не продлевать действие договора. 17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Указ вступил в силу в среду, 19 сентября. Теперь документ должен быть одобрен Верховной Радой.

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