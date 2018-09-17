Порошенко разорвал Договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом говорится на сайте администрации украинского президента.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года», — сказано в сообщении.

Как отметила представитель президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Ирина Луценко, во время заседания согласительного совета парламента, а также на заседании СНБО «была согласована позиция государства по непродлению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». До 30 сентября МИД Украины специальной нотой уведомит об этом решении Москву, а президент внесет в парламент соответствующий законопроект.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в августе этого года заявил, что Договор о дружбе Украины и России уже не несет особого смысла, а потому его разрыв не приведет к серьезным последствиям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!