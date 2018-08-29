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Назван срок разрыва Украиной Договора о дружбе с Россией

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Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что до 30 сентября страна разорвет Договор о дружбе с Россией. Его слова приводит агентство «Украинские Новости».

«Президент (Петр Порошенко) об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано — до 30 сентября», — сообщил Климкин. «Мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», — добавил глава украинского МИД.

Согласно условиям договора, если за шесть месяцев до окончания 10-летнего срока его действия одна из сторон не разорвет его, он считается автоматически продленным еще на 10 лет. Поэтому если до 30 сентября Украина не разорвет договор, с 1 апреля 2019 года срок его действия продлится до 2029 года.

28 августа Порошенко поручил разорвать Договор о дружбе с Россией. По его словам, из-за действий России этот договор стал анахронизмом.

В апреле этого года вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе уверяла, что страна не будет разрывать договор, поскольку он является одним из тех принципиальных соглашений, на которые ссылается Украина во время судебных исков к России.

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