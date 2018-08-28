Порошенко поручил разорвать Договор о дружбе Украины с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны приготовиться к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он заявил во вторник, 28 августа, передает «Европейская правда».

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — сказал он во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Президент Украины добавил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в ближайшее время Киев осуществит необходимые шаги. «Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов для таких действий», — подчеркнул он.

Также Порошенко напомнил о важности получения экономической и энергетической независимости Украины от России и продвижения к получению Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви. «Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывали свободолюбивую украинскую душу», — сообщил он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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