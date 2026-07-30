Москвичи пожаловались на атаки агрессивных мошек

Shot: Жителей Москвы, Ростова-на-Дону и других городов атаковали тучи мошек

Жители Москвы и других городов России пожаловались на атаки агрессивных мошек. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

По информации источника, практически во всех регионах страны наступил сезон активности мошек, после укусов которых появляется сильная боль, зуд и высокая температура. Насекомых стали замечать не только у водоемов и на загородных участках, но и во дворах многоэтажек, парках и на детских площадках. Они облепляют припаркованные авто и тучами налетают на людей.

Одну из жительниц Подмосковья мошки покусали дважды за две недели: в первый раз она столкнулась с большим отеком, а во второй ее спина пульсировала настолько сильно, что девушка не могла спать. Еще одну пострадавшую, четырехлетнюю девочку из Ростова-на-Дону, мошка укусила в руку. В результате через несколько часов место покраснело, а температура тела ребенка поднялась до 39 градусов. Осмотревший пациентку врач заявил, что ей повезло и укус пришелся не на самые опасные зоны, где отек развивается быстрее всего — губы, нос, глаза и внутреннюю поверхность бедра.

Особенно тяжело укусы переносят дети, аллергики и люди с повышенной чувствительностью. При высокой температуре, быстро растущем отеке, затрудненном дыхании либо ухудшении самочувствия специалисты настоятельно рекомендуют срочно обращаться к медикам.

В июне с небывалым нашествием мошкары столкнулись жители Астрахани.