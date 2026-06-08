Российский город столкнулся с небывалым нашествием мошкары

Жители Астрахани жалуются на невиданное нашествие мошкары

Жители Астрахани столкнулись с невиданным нашествием мошкары. Такого засилья насекомых горожане не видели давно, передает Telegram-канал Shot.

Полчища мошек атаковали не только Астрахань, но и ближайшие города. В особенности много мошкары вблизи водоемов, к примеру, на главной пешеходной набережной Волги, Петровской набережной. Рой насекомых не только вьется вокруг прохожих, но также облепляет машины и любые поверхности. Насекомые залетают в рот и нос, кроме того, надоедливых мошек врачи находят даже в желудке у пациентов. Без защитного костюма на улицу астраханцы стараются не выходить.

На фоне лавинообразных волн тепла в российских регионах наступил комариный апокалипсис. Небывалое количество кровососущих наблюдается в Татарстане, Алтайском крае и Новосибирской области. В то же время энтомологи настаивают, что нынешняя ситуация с комарами не является аномальной — вспышки размножения зафиксировано не было.