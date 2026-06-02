Комариный апокалипсис пришел в российский регион

В Татарстане началось нашествие комаров. Полчища насекомых в российском регионе сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На записи, снятой в Мамадышеском районе, можно увидеть рой комаров, кружащий в воздухе. В кадр также попал мужчина, который ловит насекомых сачком. В результате ему удалось поймать несколько сотен комаров.

Ранее на полчища насекомых, массово атакующих людей и рогатый скот, пожаловались жители Алтайского края.

Между тем энтомолог Юрий Гниненко заявил, что в России не наблюдается аномального нашествия комаров, хотя их и может быть больше, чем обычно.