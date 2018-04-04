Украина избавится от дружбы с Россией без разрыва договора

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — сказала она.

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Замминистра также заявила, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент. «После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией», — подчеркнула она.

В конце марта Зеркаль утверждала, что договор о дружбе Украины с Россией необходимо заключить на новых основаниях. По ее словам, новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами. Чиновница указала, что отношения с Россией должны строиться на иных реалиях, нежели это было в 1990-х.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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