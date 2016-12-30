Украина собралась судиться с Россией из-за нарушения Договора о дружбе

Киев намерен подать в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу», опубликованном в пятницу, 30 декабря.

Заместитель министра сообщил, что соответствующий иск по Большому договору между двумя странами готовился в течение года. «В нем [договоре] написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — сказал Пристайко.

По его словам, «пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить».

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В то же время замглавы МИД Украины рассказал об исследованиях общественного мнения. Они «показывают, что, несмотря на все — нынешнюю войну, многовековую историю отношений между странами, в головах половины наших сограждан сидит, что это [Россия] братская дружественная страна». Поэтому дипломатам надо анализировать, к чему приведут те или иные решения, а не действовать эмоционально и «создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать», добавил Пристайко.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил депутатам Госдумы, что Россия не планирует денонсировать Большой договор с Украиной. По его словам, основной задачей в настоящее время является развитие дружественных связей между двумя государствами.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был пролонгирован еще на 10 лет.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.