Крымский вице-премьер сравнил украинских политиков с пациентами психбольницы

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский сравнил украинских политиков, вводящих санкции против России, с пациентами психиатрической клиники. Такое заявление он сделал в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 30 декабря.

«Для чего идиоты в психиатрической лечебнице бьются головой об стену? Может кто-то дать ответ на этот вопрос? Вот и я не могу найти ответа на вопрос, зачем украинские коллеги это делают (вводят санкции — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Полонский.

Крымский вице-премьер отметил, что санкции Киева никак не отражаются на тех, против кого они введены. «Точно так же, как и на той стене, об которую бьются головой», — добавил он.

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29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против граждан России и российских юридических лиц. В частности, ограничения были наложены на избранных в Крыму депутатов Государственной Думы и членов избирательных комиссий.

В сентябре украинское Министерство иностранных дел осудило проведение выборов в Госдуму на территории Крыма. В том же месяце в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о признании выборов в нижнюю палату российского парламента нелегитимными из-за проведения голосования на полуострове.

Осенью 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.