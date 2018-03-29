Украина предложила России заключить новый договор о дружбе

Договор о дружбе Украины с Россией необходимо заключить на новых основаниях. Об этом заявила замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает РИА Новости.

По ее словам, новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами. Зеркаль считает, что отношения с Россией должны выходить из иных реалий, чем это было в 1990-х.

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В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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