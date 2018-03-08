Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

Киев пригрозил Москве санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Слова заместителя министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елены Зеркаль передает РИА Новости.

По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.

Она заявила, что санкции введут в отношении тех представителей власти Крыма, которые будут способствовать проведению выборов российского президента на полуострове.

Зеркаль напомнила про последствия, коснувшиеся лиц, помогавших в проведении выборов в Госдуму в 2016 году. По ее словам, тогда «сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки».

Президентские выборы пройдут 18 марта.

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