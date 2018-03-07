На Украине заявили о шизофрении попросившейся в Крым Собчак

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым «политической шизофренией». Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», — написал Климкин.

Ранее Собчак рассказала, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она.

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При этом, как сообщил агентству УНИАН высокопоставленный украинский дипломат, в посольство Украины в Москве обращений от кандидата в президенты не поступало. «Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Собчак отказывалась от агитации в Крыму. Она также предложила провести на полуострове новый референдум, подчеркнув, что с точки зрения международного права он принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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